Robots en reanimatiepoppen tonen hoe belangrijk techniek in de zorg is: ‘Hierin ligt de toekomst’

Persoon wordt onwel op de A58 bij Rucphen, met traumaheli naar het ziekenhuis

30 juni RUCPHEN - Een persoon is woensdagmiddag op A58 bij Rucphen onwel geworden in zijn auto en belandde daardoor op de vluchtstrook. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.