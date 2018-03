Rob de Nijs: 'Ik noem mijn tijd in Bergen op Zoom vaak mijn zwarte periode'

Hoogzwangere Middelburgse mocht zich in Bergen op Zoom niet laten begeleiden door eigen verloskundige

14 maart MIDDELBURG - Een hoogzwangere vrouw uit Middelburg die zich in ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom niet mocht laten begeleiden door haar eigen verloskundige kan in een ander ziekenhuis terecht om daar naar eigen wensen te bevallen. Haar verloskundige Pauline Doedens heeft dat woensdag gezegd.