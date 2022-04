RKSV Halsteren luidt de noodklok: ‘Hoofdveld is absoluut niet hoofdklassewaardig’

COLUMN Parisienne gaf huissleu­tels aan wildvreem­den uit Breda: ‘Ik heb vertrouwen’

We stonden op de binnenplaats van het Parijse appartementencomplex. De verhuurder van onze studio was nergens te bekennen. Gelukkig werden we gered door Agathe, een reddende engel die ons háár huissleutels gaf.

22 april