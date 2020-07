Rivalen oog in oog in gevoelige kwestie Ketrientje: wel of geen monument?

,,Gevoelige kwestie”, vatte voorzitter Harrie van den Broek van de bezwaarcommissie een vuistdik dossier plus 225 pagina’s op zijn laptop samen. Want wordt het oude zorgcomplex definitief géén monument, dan is de weg vrij voor sloop en nieuwbouw.

‘Geen visie of ruggengraat’

Reden voor Piet Juten, buurtbewoner en lid van de Stichting Behoud Ketrientje om tanteLouise te typeren als ,,meedogenloze projectontwikkelaar waar de gemeente zonder visie of ruggengraat achteraan loopt.” Andere erfgoedbewakers uitten zich in wat soberder termen.

Beschermd stadsgezicht

Zo stelde Norman Vervat van het Cuypersgenootschap dat sloop een gat slaat in het beschermd stadsgezicht. Maarten Peerenboom van de Bond Heemschut betoogde dat tanteLouise de extra kosten om hoofdgebouw en zusterhuis van ‘t Ketrientje te integreren in nieuwbouw te hoog inschat.

Puntentelling

‘Behoud’-voorzitter Roger van Dijk wees op de 88 en 86 punten die beide gebouwen scoren volgens bureau Res Nova (78 staat voor ‘zeer waardevol en beschermenswaardig’). ,,Dus had de gemeente nee moeten zeggen tegen tanteLouise. Maar dat mocht zelf een deskundige uitzoeken (Rienks Architecten, red.) om aan te tonen dat sloop noodzakelijk is. Dat is dus niet onafhankelijk.”

Nog altijd in oprichting

Gemeentelijk adviseur Bas Suijkerbuijk stelde dat de Behoud-stichting niet eens bezwaar kan maken omdat zij geen belanghebbende is. ,,Hun enige doel is behoud van ‘t Ketrientje. Ze zijn nog altijd ‘in oprichting’ en het is niet duidelijk wat ze verder doen.” Volgens Van Dijk zijn er wel concept-statuten en sluit hij niet uit in de toekomst ook andere kwesties aan te pakken.

‘Geen oog voor realiteit’

Verder opperde Suijkerbuijk dat de gemeente niet alleen cultuurhistorische, maar álle belangen moet afwegen. ,,Daar hebben de bezwaarmakers geen enkel oog voor, ook niet voor de realiteit dat geen enkel ander scenario voor ‘t Ketrientje financieel haalbaar is. Niemand is ermee gediend als ontwikkeling van deze locatie nog jaren stil ligt.” De bevindingen van Rienks zijn volgens Suijkerbuijk aannemelijk, door gemeentelijk deskundigen getoetst en niet weerlegd door rapporten van bezwaarmakers.

Ander rapport, andere score

Tanja Tuenter schermde namens zorginstelling tanteLouise met een ander rapport, dat het hoofdgebouw en het zusterhuis slechts 77 en 76 toekende, dus onder de beschermenswaardige kaap van 78. ,,Dat die een zekere monumentale status hebben staat niet ter discussie, maar financieel en bouwkundig is behoud niet mogelijk. Dat heeft B en W zorgvuldig meegewogen en die vrijheid hebben ze ook.”

Meermaals overleg

Bestuurder Conny Helder van tanteLouise, die besloot niet in te gaan op de soms bijtende bewoordingen over de reputatie van haar organisatie, weersprak wel de typering ‘nieuwbouwklomp’ die het zorgproject opgeplakt kreeg. ,,We hebben meermaals gesproken met omwonenden en diverse partijen zoals de Vereniging Binnenstad en ons ontwerp daarop aangepast. Wij zijn geen ontwikkelaar. Ons eerste belang is goede, moderne huisvesting voor ouderen op een open plek in de binnenstad die een mooie zorgfunctie terugkrijgt.”

Commissie broedt op advies

De bezwaarcommissie buigt zich nu over het dossier en brengt daarna advies uit aan het college over het al dan niet definitief afwijzen van de monumentenstatus voor ‘t Ketrientje. Dat advies is niet bindend, maar B en W moeten het eventueel terzijde schuiven ervan wel motiveren.