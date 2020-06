‘Riskeer geen boetes over de grens’, waarschuwt gemeente Woensdrecht

HOOGERHEIDE/PUTTE - De versoepeling van de corona-regels in Nederland en België leidt ook tot verwarring. De gemeente Woensdrecht waarschuwt haar inwoners, zeker in grensdorp Putte, om onnodige boetes te vermijden.

,,Qua grensverkeer hebben onze Belgische buren de regels afgeschaald. Familiebezoek over de grens is toegestaan, naar een winkel gaan voor inkopen ook. Dus zijn Belgen welkom bij ons als ze de 1,5 meter respecteren”, zegt burgemeester Steven Adriaansen. Maar wie denkt te kunnen gaan funshoppen of stappen, riskeert wel een boete.

Risico op bekeuringen blijft

,,De grensposten zijn niet meer continu bemand, maar er zijn nog wel mobiele controles”, waarschuwt Adriaansen, die weet dat er verwarring leeft over wat wel of niet kan. ,,Terrasbezoek of toeristische uitstapjes over en weer mogen niet, sporten evenmin. Het risico op bekeuringen blijft als je daarvoor de grens over gaat. Dus doe dat gewoon nog even niet. Ik snap dat dit vooral in Putte lastig voelt. Dat is in feite één gemeenschap die vrij de grens over wil kunnen. Met familie mag dat, voor inkopen kan dat, maar verder nog niet.”

Quote Voor horeca of toerisme de grens passeren is nog altijd verboden en er blijven mobiele controles. Dus doe dat gewoon nog even niet Steven Adriaansen, burgemeester gemeente Woensdrecht

Adriaansen noemt de jongste corona-cijfers bemoedigend. ,,De storm is gaan luwen. Met 66 officieel positief geteste gevallen en zeven overlijdens is de situatie hier beheersbaar.”

24 tijdelijke terrasuitbreidingen

Wethouder Henk Kielman meldt dat er 24 verzoeken uit de horeca voor tijdelijke terrasuitbreiding ingewilligd zijn. ,,We zijn bij ondernemers langs geweest om concreet en individueel advies te geven, want elke situatie is anders. Tot nu toe verloopt de opening van de terrassen goed en we gaan zeker nog eens langs deze maand.”

Met ondernemers aan tafel

Kielman gaat ook weer met alle ondernemersverenigingen aan tafel. ,,Normaal krijgen ze sponsoring of subsidie bij evenementen, daar is nu weinig van terecht gekomen. Over twee weken maken we de balans op wat zij in 2020 nog willen organiseren.”

Opgelet voor fietsende scholieren