Risk in het echt, tussen corona en carnaval: ‘Wat moet je met de leut in tijd van oorlog?’

‘De dood verscheurt soms families’: praat erover, niet eroverheen

BERGEN OP ZOOM - We zijn niet goed in het praten over de dood. Daarom is de Stichting Ideële Reclame (Sire) een campagne begonnen. In aansprekende filmpjes komen alle dooddoeners voorbij. De dood is taboe en staat een goed afscheid in de weg.

21 februari