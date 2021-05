Rinus Verhees doet veel voor Gertrudiskerk: ‘Alle doopjes, rouwtjes en trouwtjes houden we bij’

Bergen op Zoom - Het vest gaat uit en het colbertje aan. Een Koninklijke Onderscheiding draag je nu eenmaal op nette kleding, zo staat in de voorschriften. Het draaginsigne is voor elke dag, de bijbehorende medaille wordt eigenlijk alleen op de dag van uitreiking opgespeld. Voor de foto maakt Rinus Verhees graag een uitzondering, maar dan wel gestoken in zijn colbert.

Dat hij een lintje zou krijgen had de 83-jarige Verhees niet verwacht. Hij had dan ook niets door toen zijn dochter, die altijd op dinsdag langskomt, ineens op maandag 26 april op de stoep stond.

Een onverwachts telefoontje

,,Het viel me wel op, maar ik schonk er geen aandacht aan. Ik was lekker in de tuin aan het werk.” Vreemd werd het pas toen de telefoon ging en dochterlief haar vader riep om op te nemen. ,,Ik was achter in de tuin en mijn vrouw was ook thuis. Maar mijn dochter bleef aandringen: 'Pap, neem nou op'.”

Het was de burgemeester die hem vertelde dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander had behaagd hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. ,,En dat voor zo'n gewone jongen als ik.” Maar burgemeester Petter maakte Verhees duidelijk dat ‘hij groot is door gewoon te zijn'.

Parochie, koor en kerk

Zijn betrokkenheid bij de samenleving is kernachtig samen te vatten met de woorden: parochie, koor en kerk. Al een halve eeuw zingt Verhees bij het koor Hortus Musicus Religiosus. ,,Van Hans Smout, die daar destijds dirigent was, heb ik veel bagage meegekregen op het gebied van muziek.”

Behalve zijn tenorstem, maakt het koor ook gebruik van zijn kwaliteiten als fotograaf. Verhees was jarenlang werkzaam als fotolaborant bij Fuji in Steenbergen en deed ook de fotovakschool. ,,Als iemand van het personeel trouwde, kreeg hij of zij de fotoreportage van de zaak. Ik mocht die dan maken”, lacht Verhees. Bij het koor legde hij ook alle belangrijke en betekenisvolle gebeurtenissen vast.

Administratie Gertrudiskerk

Daarnaast steekt hij samen met zijn vrouw heel wat tijd in de administratie van de Gertrudiskerk. ,,Alle doopjes, rouwtjes en trouwtjes, houden we bij”, vertelt Verhees die er kostelijk over kan vertellen. Hoe een Bergse jongen trouwde met een Amerikaanse en daarvoor een doopbewijs nodig had. ,,Dat verzorgen wij dan, in een mooi handschrift en met een stempel van de kerk erop. Vroeg de moeder om een paar extra stempels, want daar hielden ze in de Verenigde Staten zo van.”

En dan is Verhees ook nog actief als gids bij de Stichting Stadsgidsen. Daar verzorgt hij onder meer, hoe kan het ook anders, rondleidingen in de Gertrudiskerk.