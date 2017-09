Rilland krijgt op één na grootste mestvergister van Nederland

Energiereus Engie heeftt 100 miljoen euro subsidie gekregen uit de SDE+-regeling. Dat is een regeling voor bedrijven en (non-profit-) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. Engie wil daarmee een mestvergistinginstallatie bouwen in Rilland. Die zou per jaar ongeveer 200.000 ton mest en plantaardig afval moeten gaan verwerken.

,,Waar en wanneer die installatie komt is nog niet duidelijk", zegt Michael Verheul van Engie. ,,Wij zijn er nog maar vrij recent bij betrokken geraakt. Het project loopt al langer. Groene Poort is er al jaren mee bezig. Het is de bedoeling om het nu samen verder te gaan ontwikkelen. De komende weken, maanden gaan we kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Over de exacte invulling kunnen we dus nog niks zeggen omdat daar nog niks over bekend is." Dus ook niet over het aantal arbeidsplaatsen dat op zou kunnen leveren.

Groene Poort is een samenwerking van vijf boeren uit de omgeving van Rilland. De organisatie kreeg in 2011 een vergunning om 15 miljoen kuub biogas te produceren per jaar. De vermester die Groene Poort destijds wilde bouwen kwam echter nooit van de grond. Met de vergunning uit 2011 wil Engie nu samen met Groene Poort aan de slag.

Nagenoeg geen geur

Als het allemaal lukt krijgt Rilland de op één na grootste mestvergister in Nederland. Dat betekent dat er per dag iets minder dan twintig vrachtwagens met mest of plantaardig afval de installatie zullen bevoorraden, meldt Energeia Energienieuws.