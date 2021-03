COLUMN Hoera voor mijn moeder, zij baande de weg!

11:04 Mijn moeder heeft altijd gewerkt. Dat is bijzonder. Want toen ze begin jaren zestig haar eerste kind kreeg, was het enige recht voor veel vrouwen het aanrecht. Het kán geen toeval zijn dat ze maandag jarig is, op Internationale Vrouwendag. Een dag waarop mijn moeder een bedankje verdient.