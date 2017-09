Rijkswaterstaat is niet bang voor natte voeten op A4 bij Steenbergen

Ge­meen­te­raads­lid Aydin Akkaya uit Bergen op Zoom is toch welkom als trouwambtenaar in Rotterdam

11:02 BERGEN OP ZOOM - Aydin Akkaya, gemeenteraadslid voor GBWP in Bergen op Zoom, is als trouwambtenaar nog steeds welkom in Rotterdam om huwelijken te voltrekken. Dat staat in een brief die hij eind juni heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam. Opmerkelijk, omdat burgemeester Ahmed Aboutaleb in mei nog beweerde dat hij in de Maasstad geen huwelijk meer mag sluiten.