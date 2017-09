Rijk Zwaan op nieuwe stek Nieuw Prinsenland: 'We willen hier lang blijven'

Samen trekken ze het plastic over de grond van het 17.000 kuub grote bassin. Later volgt nog een drijfzeil tegen algengroei.

Op deze plek wordt stap voor stap gewerkt aan wat de komende jaren moet uitgroeien tot een kassencomplex waarin nieuwe vollegrondsgroenterassen worden ontwikkeld.

In het najaar van 2021 moet de locatie volledig operationeel zijn. Dan wordt het laatste deel van de vollegrondsgroenteactiviteiten vanuit De Lier overgeheveld naar Nieuw Prinsenland. Dichter bij de vestiging in Fijnaart.

Logistiek voordeel

De operatie levert volgens station manager Bas van Kuijk logistiek voordeel op en maakt efficiënter werken mogelijk. ,,Al die kilometers en transportkosten zijn we straks kwijt."

Van Kuijk werkt al sinds 1981 voor Rijk Zwaan en is van meet af aan bij alle ontwikkelingen op het AFC betrokken. Hij is de grondexpert van het bedrijf.

Op een zaterdagochtend heeft hij het 200 hectare grote gebied helemaal rondgewandeld. Om te zien waar de bodem het meest geschikt is voor de zaadproductie van groenten uit de volle grond.

Een straf was het niet voor de in Fijnaart woonachtige Van Kuijk. Hij is in alle opzichten een buitenmens: jagen, wilgen knotten, bijen houden en vrijwilligerswerk voor Staatsbosbeheer in de Biesbosch. Met bodemkaarten door een gebied struinen, mooier werk is er voor hem niet. ,,Een beetje pionieren."

Californië

Met zijn grondkennis wordt hij door Rijk Zwaan overal ter wereld ingezet. ,,Volgende week zit ik bijvoorbeeld in Californië om een perceel te beoordelen."

Rijk Zwaan kocht in twee fases in totaal 49 hectare op het AFC Nieuw Prinsenland. Slechts een klein deel daarvan wordt voorlopig ontwikkeld.

De toekomstige groei- en ontwikkellocatie van het bedrijf kan voorlopig uit de voeten met een kas van 4 hectare. De overige grond is voor de toekomst. Rijk Zwaan gelooft in duurzaamheid, in elk opzicht. ,,We zijn van plan om hier lang te blijven."

Grond

Van Kuijk is blij met de nieuwe locatie. De grond is goed, het is dicht bij Fijnaart en er is gemakkelijk te komen. Ook wordt gerekend op synergievoordelen, door de samenwerking met andere partijen op het AFC.

Het overtollig water in het bassin van Rijk Zwaan kan straks worden doorgepompt naar bijvoorbeeld tomatentelers in het gebied. Ook wordt ingezet op gebruik van restwarmte vanuit Moerdijk. Een schaapskudde houdt het gras op en rond het talud kort.

Nieuw ras

Gemiddeld duurt het tussen de vijf en vijftien jaar voordat een nieuw ras ontwikkeld is. Door nieuwe veredelingstechnieken kan de afstand tot de markt in de nabije toekomst mogelijk verkort worden. Maar het werk op Nieuw Prinsenland zal volgens Van Kuijk altijd een kwestie van lange adem blijven.

,,Voor het ontwikkelen van een nieuw spinazieras zijn tussen de 10.000 en 15.000 proefkruisingen nodig." De eerste aanzet tot wat nu het AFC Nieuw Prinsenland is, dateert al van voor de economische crisis.

Stappenplan

De crisis zorgde voor vertraging. Op basis van een gedetailleerd stappenplan wordt nu gewerkt aan het realiseren van de groei- en ontwikkellocatie.

In de zomer van 2020 gaan de verwarmingsbuizen en drainage de grond in voor het tweede deel van de bouw. In het voorjaar van 2021 wordt de uitbreiding van de groei- en ontwikkellocatie zichtbaar voor de buitenwereld. ,,Dan gaan de kassen de lucht in."

Zelf stapt Van Kuijk per 1 januari 2018 vanuit Fijnaart al over naar Nieuw Prinsenland. Hij kijkt uit naar het pionieren in de polder.