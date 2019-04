Rietveen in Steenbergen vanaf nu doodlopende straat

video ‘Hippe beachclub’ tussen Wouwse asperges trekt weer duizenden liefheb­bers

15:30 WOUW - Het kenmerkende van een pop-uprestaurant is dat het een tijdelijke onderneming is op een tijdelijke, vaak bijzondere locatie. Restaurant op het Land in Wouw was vorig jaar zo'n initiatief: een luxe paviljoen tussen de landerige aspergevelden. Met 7.000 gasten in drie weken een flink commercieel succes.