Riet van Duiven kreeg een lintje: ‘Ik dacht heel even: ja dág, grappenmaker’

Dat bleek anders. Riet werd door Petter benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere voor haar vrijwillige inzet in het ABG. Of ze dat verwacht had? Nee, dat niet. ,,Eigenlijk doe ik dat puur omdat ik het leuk vind. De waardering die ik hier altijd krijg is zo mooi. Vroeger was er altijd één dame die tegen me zei: ‘Als jullie komen, is mijn week goed’. Nou, daar doe je het toch voor?”



Dat corona ons land binnensloop, was voor Riet dan ook erg jammer. Maar ze besloot ‘haar’ ABG niet zomaar op te geven. ,,Ik ben altijd nog gegaan, al dan niet buiten. Dan bracht ik kaartjes mee en staken de ouderen van achter het raam hun duim naar me op. Afgelopen maart besloten we een kleinschalige bingo te organiseren in het ABG. Zeven dagen achter elkaar, voor zeven afdelingen. Mensen waren zó blij. Ze wilden me het liefst omhelzen. Volgende week gaan we dit nog eens doen.”