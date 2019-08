Rien Ruijten, icoon van SC Kruisland, overleden

De geboren Kruislander was zowat 60 jaar bij de vereniging betrokken. Als voetballer was hij geen hoogvlieger. Het eerste elftal was voor hem te hoog gegrepen, op wat bescheiden optredens in de hoofdmacht na. Ruijten werd een bekende in de West-Brabantse voetbalwereld als bestuurder van de club. Lang was hij secretaris en ook lette hij als penningsmeester op de centen. Maar ook als vlagger en verzorger maakte Ruijten zich verdienstelijk.

Zijn werkzame leven speelde zich grotendeels bij Philips Roosendaal af. Hij werkte er 40 jaar, in met name administratieve functies. In 2010 werd Ruijten bij de sportverkiezingen in de gemeente Steenbergen uitgeroepen tot sportanimator. Ook werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruijten was al geruime tijd ziek. Zijn afscheidsdienst vindt komende vrijdag om 15.00 uur plaats in de aula De Drie Zwanen van crematorium Zegstede in Roosendaal.