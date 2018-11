Rico Verhoeven wil 'nieuwe actieheld' van Hollywood worden: 'Ik ga wel minder vechten’

HALSTEREN - Rico Verhoeven bereikte op het gebied van kickboksen het hoogst haalbare; hij werd meerdere malen wereldkampioen. Nu staat de 29-jarige Brabander voor een nieuwe uitdaging: zijn grote droom is een carrière als acteur. Hij reisde eind oktober af naar Hollywood om zijn debuutproject The Black Lotus voor te bereiden.

Distributeurs Dutch FilmWorks, producent Tom de Mol (Sint) en Verhoeven hebben daar gepraat met diverse regisseurs en scenaristen die interesse hebben in The Black Lotus. Op basis van die gesprekken gaat een aantal scenaristen aan de slag met een scenario-opzet. Het is de bedoeling dat de film in het najaar van 2019 wordt opgenomen, onder meer in Amsterdam.

De Brabantse vechtkampioen denkt dat de tijd in Hollywood rijp is voor een nieuwe generatie actiehelden. “Je had de lichting van Stallone en Schwarzenegger, die nu allebei in de zeventig zijn. Maar ook de sterren van de afgelopen decennia, zoals The Rock, zijn inmiddels rond de vijftig. Elke generatie heeft zijn eigen actiehelden nodig. En ik zou oprecht niet weten waarom ik dat niet zo kunnen zijn voor de tieners van nu.”

Muscles from Brussels

De Brabander kijkt erg op naar collega’s als Dwayne Johnson of Van Damme, die na hun sportieve verdiensten al heel lang succes hebben in Hollywood. Met ‘The Muscles from Brussels’ appt en belt Verhoeven regelmatig. “Hij houdt zijn ogen en oren open voor projecten waar ik geschikt voor zou zijn”, vertelt de kickbokser. “Echt heel tof. En hij drukt me op het hart om alleen maar in projecten te stappen waar ik écht achter sta.”

Een andere advies van Van Damme is om je te omringen met mensen die hetzelfde enthousiasme hebben voor een bepaald plan als jij. “Dat is iets dat ik zelf ook heb gemerkt in de vechtsport”, vertelt Verhoeven. “Je kan beter mensen om je heen hebben die je af en toe moet afremmen dan dat je mensen moet aansporen om een stapje harder te lopen omdat ze jouw enthousiasme niet bij kunnen benen.”

Meerjarenplan

Verhoeven is niet de eerste Nederlander die zijn geluk wil gaan beproeven in Hollywood. Soms pakte dat goed uit, zoals bij Michiel Huisman; soms kwamen acteurs na veel grote woorden ook gedesillusioneerd terug, zoals wijlen Antonie Kamerling. “Als ik elke keer had ingebonden als mensen mij vertelden dat ik iets niet zou kunnen of dat iets niet zou lukken, was ik niet gekomen waar ik nu ben”, lacht Verhoeven. “Het klinkt heel flauw. Maar er is maar één persoon die hoeft te geloven dat het mij gaat lukken, en dat ben ik zelf.”

Hij beklemtoont dat het opbouwen van een acteercarrière een meerjarenplan is. “Voor mij geldt altijd: áls ik iets doe, doe ik het goed”, knikt hij. “Dus er komt een moment dat ik minder ga vechten omdat ik mij helemaal op de filmopnames ga focussen. Ik wil langzaam veranderen van actieve sporter naar een filmster.” Enerzijds heeft Verhoeven méér ambities dan alleen maar de beste kickbokser ter wereld te worden.