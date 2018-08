Rico Verhoeven riep Klaas Otto op om vriend van hem met rust te laten

Bewoners Vlier­straat Bergen op Zoom aan zet

22 augustus BERGEN OP ZOOM - Samen met bewoners bedenken hoe het beter kan. In de Vlierstraat. En Plataanstraat in Bergen op Zoom. Dat is de inzet van een overleg dat er volgende maand komt na een noodkreet van die bewoners over de leefbaarheid in hun buurt.