Rico Verhoeven op de vlucht door thuisregio in Youtube-programma Jachtseizoen: recordaantal kijkers

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - Zijn huis en zijn sportschool in Halsteren, het centrum van Bergen op Zoom, Breda International Airport, de haven van Tholen: Rico Verhoeven heeft zijn hele thuisregio doorkruist tijdens zijn vluchtpoging in Jachtseizoen . Dat Youtube-programma van de makers van StukTV is razend populair. Al binnen een dag passeerde de teller met views de miljoen.

Het concept van het programma is even simpel als spectaculair. Elke uitzending probeert een bekende Nederlander om vier uur lang uit handen te blijven van de jagers van StukTV, onder wie Giel de Winter uit Uden. Zonder geld. Deze BN’er, in dit geval The King of Kickboxing uit Halsteren, wordt op de voet gevolgd met een GPS-tracker. Team StukTV heeft een busje vol high tech-apparatuur. Drones, laptops, tablets vol kaarten: alles wordt ingezet.

Eerder deden al bekende Nederlanders als Humberto Tan, Tim Hofman, Wolter Kroes en Boef mee. De kijkcijfers lopen steevast in de miljoenen. Zaterdagmiddag kwam de aflevering met Verhoeven online. Zondag rond het middaguur werd de 1.000.000 kijkers aangetikt. Mede daardoor staat de video op Trending 1 in zowel Nederland als België.

De kickbokskampioen gaat in deze aflevering, de tweede van het seizoen, over lijken. Om uit handen te blijven van de drie jagers regelt hij de ene lift na de andere. Al bij de start in Fort de Hel in Willemstad blokkeert hij zijn tegenstanders door een hek op slot te zetten, in Tholen regelt hij een speedboot en ook is hij de jagers - in een grote bestelbus - te slim af door het autovrije centrum van Bergen op Zoom op te zoeken. Verhoeven neemt zelfs een vlucht vanaf het vliegveld van Breda. Om vervolgens, als StukTV denkt dat hij naar Rotterdam vliegt en vliegensvlug die kant opgaat, doodleuk om te keren en weer te landen in Breda.

Dat alles natuurlijk niet helemaal zonder hulp. Want als je het geluk hebt dat de startlocatie - Verhoeven ‘ontsnapte’ uit zijn cel in Fort de Hel in Willemstad - vlakbij je huis is, waarom zou je dan niet even op bezoek gaan in je eigen sportschool en bij je eigen vrouw en kinderen in Halsteren? En als je op braderie Krabbenfoor in het drukke centrum van Bergen op Zoom door iedereen herkent wordt, waarom zou je dan niet even een gratis ijsje regelen? Met die nonchalante houding haalt Rico het bloed onder de nagels vandaan bij zijn tegenstanders. En dat levert een fanatieke strijd op.

Overigens is het kat en muisspel niet de enige uitdaging die wereldkampioen Verhoeven met StukTV is aangegaan. De kickbokser durfde namelijk ook met het drietal te wedden dat de show binnen 24 uur een miljoen keer bekeken zou worden. Dat is alvast gelukt.