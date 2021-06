Ricardo heeft zijn eigen Van der Poel café in de tuin

Bergse bezuinigin­gen lopen forse vertraging op

25 juni BERGEN OP ZOOM - De Bergse financiële malaise is nog niet voorbij. De bezuinigingen lopen forse vertraging op. De afspraak om 13 miljoen te bezuinigen wordt de komende twee jaar niet gehaald. Zicht op een structureel overschot van 3 miljoen op de begroting is er voorlopig helemaal niet. Dat is de boodschap in de kaderbrief, die een financieel inkijkje geeft in het gemeentelijke huishoudboekje voor de komende jaren.