Rian Govers leidt verrassend VVD-fractie Bergen op Zoom

Huismans heeft de VVD tien jaar aangevoerd in de raad van Bergen op Zoom en was er op voorbereid dat weer te doen. De afgelopen weken ging dat anders. In de fractie is uitgebreid gesproken over de nieuwe fractievoorzitter. En uiteindelijk viel de keuze niet op hem. Tot zijn verrassing. Huismans is op dit moment niet te bereiken voor commentaar.