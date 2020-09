Ria zag hele generaties opgroeien: ‘Een tandartspraktijk is als een café zonder drank’

INTERVIEWBERGEN OP ZOOM - Half Bergen kent Ria Adriaansen vanuit de tandarts- of bioscoopstoel. Ook waakt ze over het historisch centrum. ‘Ik hou van deze stad’.

Mini-pluspuntje van corona: boodschappen doen kost Ria Adriaansen in deze ‘afstandelijke’ periode minder tijd. ,,Normaal kom ik zo veel bekenden tegen die een praatje maken. Hartstikke leuk, maar dan duurde het vaak langer voor ik klaar was”, lacht ze.

Logisch, die aanspraak. Vanaf 1981 zag ze naast de tandartsstoel van haar in 2012 zo plots overleden man Harry Remijn hele generaties opgroeien. Ook is ze een kwarteeuw actief bij filmclub Cinema Paradiso, die onlangs als ‘satelliet’ meedraaide met festival Film by the Sea.

Tandartspraktijk overdragen

Dit najaar wacht er nóg een primeur. Adriaansen draagt de tandartspraktijk over aan zoon Flup Remijn en diens collega Lynda Cornet. ,,Nu ben ik nog eigenaar, straks in dienst, want ik vind het nog te leuk om te stoppen.”

Quote Nu ben ik nog eigenaar, straks in dienst bij mijn zoon Flup, want ik vind het nog te leuk om te stoppen Ria Adriaansen, eigenaar tandartspraktijk Remijn Na haar studie Nederlands kwam ze met Harry vanuit Nijmegen terug naar Bergen. ,,Hij begon zijn praktijk in de Burgemeester de Roocklaan, we woonden erboven. In het keukentje beneden moesten we ook een fiets, box en kinderstoel kwijt.”

Prachtig vak, goed gesprek

Harry leidde haar op tot assistente. ,,Het blijft een prachtig vak. De praktijk is een café zonder drank: je raakt in gesprek, leert mensen kennen. En je helpt ze van pijn af, of aan een mooier gebit. Daar word ik blij van.”

De tijden zijn wel veranderd. ,,In de ogen van kinderen leek de schooltandarts vroeger wel drie meter lang, met zúlke handen. Flup krijgt nu stapels lieve tekeningen. We spreken kinderen ook anders aan, zeggen dat we gaan peuteren. Niet: ‘Het doet geen pijn’, want dan denken ze daar juist aan.”

Dankbaar voor steun

Dankbaar is ze voor de steun toen Harry op zijn 56e stierf aan een aneurysma. ,,Flup studeerde nog, maar collega’s sprongen bij om alles draaiend te houden, onder wie Lynda. Dat legde de kiem voor de praktijk die Flup straks met haar voortzet aan de Dahliastraat. Eind november is de verbouwing klaar.”

Ze verlaat de vertrouwde locatie met pijn in het hart. ,,Maar ach, toen de bioscoop van de Potterstraat naar Kiek in de Pot ging, vreesde ik de oude sfeer te missen. Maar ook hier voelt het goed”, slaat ze de brug met die andere passie: de film.

Films draaien op Vrederust

,,Ik was vier toen we vanuit Zeeland verhuisden naar Vrederust waar mijn pa ging werken. Als hij films draaide voor patiënten of personeel zat ik bij hem in de cabine. Het snorren van die 16 mm-projector is zo’n mooie herinnering. Film heeft iets magisch.”

Quote Ik zat als meisje naast mijn pa in de cabine. Het snorren van de 16 mm-projector is zo mooi. Film heeft iets magisch Ria Adriaansen, secretaris Filmclub Cinema Paradiso Ze is dol op tandartsscènes. Zoals ‘Marathon Man’, waarin Dustin Hofman wordt gepijnigd met een boor. ,,Vaak houden ze instrumenten verkeerd vast. Storend? Nee, ik krijg er juist de slappe lach van.” In ‘Three Billboards’ zet Oscar-winnares Frances McDormand een boor in de duim van haar tandarts. ,,In een praktijk met vaste vloerbedekking, dat zie je hier nergens.”

Geen toeval dat dochter Katrien nu werkt als filmdistributeur, onder meer van ‘Bulado’, opening van het Nederlands Film Festival. Zij tipte ooit het bestuur van Cinema Paradiso dat mensen zocht om films te selecteren. ,,Ze zei: ‘Oh, dat doet mijn moeder wel.’ Een eer, had ik zelf niet durven vragen.”

Zeker 100 films per jaar

Nu ziet Adriaansen zo’n honderd films per jaar, bestudeert recensies, maakt teksten en presentaties voor Cinema Paradiso, een club met 1500 leden en 20.000 bezoeken per jaar in de C-Cinema’s van Carlo Lambregts in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur.

Volledig scherm Ria Adriaansen bij C-Cinema Kijk in de Pot met bioscoopeigenaar Carlo Lambregts. ,,Carlo steekt zijn nek uit voor kwaliteitsfilms die wij kiezen, al is dat financieel riskanter dan een Hollywoodproductie." © archieffoto Pix4Profs/Joyce van Belkom ,,Carlo steekt zijn nek uit voor bijzondere films die wij kiezen, maar financieel riskanter zijn dan een Hollywoodproductie die je vaker kunt vertonen. Ik vind het mooi om te zien wat een film los kan maken. Dat hoeft niet altijd vrolijk te zijn.”

Adriaansen hoopt dat de Bergse bios in 2021 weer meedoet met Film by the Sea en er dan, zonder corona, meer omheen kan organiseren. ,,Nu regel ik soms dingen tussendoor, op de praktijk. Straks werk ik bij Flup, dus dan is het in de tijd van de baas, haha. Moet ik nog een deal over sluiten.”

Jongste dochter Flores erfde de culturele inslag van haar pa. ,,Zij is gids bij Stichting Bezichtiging Monumenten, bestuurslid van de Geschiedkundige Kring en was de eerste vrouwelijke kapitein van de Blauwe Schuit, daar ben ik razend trots op.”

Vereniging Binnenstad

Quote Bergen op Zoom heeft enkele grote edelstenen en veel kleine pareltjes Ria Adriaansen, voorzitter Vereniging Binnenstad Net als op Bergen op Zoom, vandaar haar inzet voor de Vereniging Binnenstad. ,,Wij zijn hier tijdelijk, de stad blijft. Wij moeten cultuurhistorische waarde beschermen. Bergen heeft enkele grote edelstenen en veel kleine pareltjes, middeleeuws, militair en rooms.”

De VB adviseert eigenaren over het opknappen van panden en buigt zich over lastige dossiers als de Grote Markt, lege winkels en ‘t Ketrientje. ,,Ook intern verschillen de meningen. Er is niet één goed antwoord, maar ook geen kwade geesten, iedereen doet wat hij het beste acht.”

‘Niet te ver vooruit plannen

Sinds 1988 is ze lid, ondanks tijdgebrek sinds 2019 voorzitter. ,,Ik leun op onze specialisten en doe het voor de club. Hoe lang nog? Weet ik niet. Geldt ook voor de praktijk. Het leven kan er plots heel anders uitzien, ik heb geleerd niet te ver vooruit te plannen. Dan hou je het vaak het langste vol.”

Paspoort Ria Adriaansen



Geboren: 21 maart 1956 in Middelburg

Woonplaats: Bergen op Zoom (sinds 1960)

Burgerlijke staat: weduwe van Harry Remijn, moeder van Katrien (37), Flup (34) en Flores (30)

Opleiding: studeerde Nederlands in Nijmegen

Werk: (preventie)assistente in en (nu nog) eigenaresse van tandartspraktijk die ze runde met Harry tot diens plotse overlijden (2012) en die ze binnenkort overdoet aan zoon Flup

Nevenfuncties: secretaris van filmclub Cinema Paradiso, voorzitter Vereniging Binnenstad

Hobby’s: figureren bij De Vierschaar (o.a. Supersum), zingen bij gemengd koor C.Q

