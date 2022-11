Ria Denissen al 50 jaar het uithangbord van Café Het Zwijnshoofd: ‘Het Elfde Gebod; Gij zult genieten. Dat mag hier’

BERGEN OP ZOOM - Sinds 1880 zwaait de familie Denissen de scepter in Café Het Zwijnshoofd. Ria Denissen is de vierde generatie. ,,Ik kan nog geen afscheid van het café nemen, maar de jaren gaan tellen.”

Als we de jaren dat ze als jonge tiener glazen spoelde meerekenen, dan staat Ria Denissen (66) al ruim 50 jaar in het eeuwenoude café in de Moeregrebstraat.

,,Toen het café begon had het niet eens een huisnummer. De naam is afgeleid van een beeltenis aan de gevel: een varkenskop. Voor de Tweede Wereldoorlog deed het nog dienst als paardenafspanning, koffiehuis en logement", vertelt ze.

Dweilbands zijn er kind aan huis

,,Ik vind het nog altijd een bijzonder café, op een bijzondere locatie, met bijzondere klanten. Veel verenigingen, dweilbands en organisaties zijn er kind aan huis en ik stel me altijd schappelijk naar hen op. Sinds er in 2008 een multifunctionele zaal aan vast werd gebouwd zijn er alleen maar meer mogelijkheden. Ik wil heus niet morgen al stoppen, het werk gaat doorwegen, tijden veranderen en ik heb geen opvolger. We zijn dus op zoek, maar niet naar iemand die er appartementen wil vestigen of een discotheek van maakt.”

Quote Mijn moeder Toos stond er alleen voor. Ze had nog nooit geld gestort of opgenomen Ria Denissen

In 1974 moest Ria Denissen als enigst kind onverwacht snel de leiding van het café op zich nemen. ,,Een paar weken voor mijn Havo-examens werd mijn vader Lauran in De Klokkenberg in Breda opgenomen. De diagnose: longkanker. Hij stierf binnen drie maanden. Ik was nog maar 17 jaar. Mijn hoofd stond niet naar examens doen. Ik zakte op één tiende punt. Ik ben eigenlijk nog steeds boos over het weinige respect voor de omstandigheden. Ik probeerde het jaar over te doen, maar al las ik een bladzijde tien keer, er bleef niets meer hangen. Ik stopte. Mijn moeder Toos stond er alleen voor. Ze had nog nooit geld gestort of opgenomen. Ze werkte in het café, hield de hele boel schoon, maar een bank had ze nooit van binnen gezien. Pa regelde alles. Vanaf mijn 18de deed ik dat allemaal.”

Kleuterjuf

Ria Denissen wilde eigenlijk kleuterjuf worden. Het is er nooit van gekomen. De plicht riep. ,,Destijds kreeg ik vaak te horen dat ik een papiertje nodig had, later besefte ik dat zo’n diploma vaak weinig voorstelt als je ziet hoe gemakkelijk anderen dat verkregen.”

Door schade en schande werd Ria wijs. Ze bleek voor het vak van kastelein in de wieg gelegd. ,,Ik was als kind vrij verlegen. Pa en ma waren altijd met de zaak bezig, hadden weinig tijd voor mij. Er woonde ook niet veel kinderen in de buurt, ik moest het vooral zelf uitzoeken. Maar er stond een biljart, er werd gekaart, oudjes kwamen ’s ochtends al een borreltje drinken en er werd veel geouwehoerd. Er was sociaal contact. Dat is er nu ook nog. Ik hoor verhalen aan. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen. Helaas zie je die eigenschap bij anderen wel wat afnemen.”

Quote Ik zeg altijd waar het op staat en houd niet van slijmen. Iedereen mag ook alles tegen mij zeggen. Ria Denissen

Zoals het een goede uitbater betaamt is het ook voor Ria ‘horen, zien en zwijgen’ achter haar toog. ,,Ik ben gastvrij, vertel nooit verhalen door en vind het leuk contacten te onderhouden. Soms hoor ik wel eens: Ria, kijk niet zo lelijk! Ik kijk blijkbaar chagrijniger dan ik in werkelijkheid ben. Ik ben wel vaak direct. Ik zeg altijd waar het op staat en houd niet van slijmen. Iedereen mag ook alles tegen mij zeggen. Maar als iemand te ver gaat en vervelend doet, moet ik die wel ook buiten kunnen zetten.”

Het café ziet ze als een huiskamer. ,,Sinds 1964 is het interieur en de toog niet meer veranderd. Er is me verboden het behang ooit nog te vervangen. Er is zelfs een dweilband die hun grote trom daarmee bekleed heeft. Dat behang hoort bij het imago, net als die ouderwetse tafelkleedjes, zoals je die in Belgische cafés ook wel zag. Ik kom onderhand wel plaats te kort om alle foto’s en schilderijen die ik als dank van klanten of bij jubilea ontving op te kunnen hangen. Andere speciale cadeaus ontving ik toen ik trouwde: sierduiven en een geit. Ze wilden eigenlijk een varken geven, maar dat was te duur. Die geit ontsnapte en vluchtte regelrecht naar de toen nog bestaande Luxor.”

Heel wat bekende artiesten en schrijvers

Ria zag veel oudere cafés uit Bergen verdwijnen. Het Zwijnshoofd overleefde de coronacrisis en de lange geschiedenis leeft voort. Er traden door de jaren heen heel wat bekende artiesten en schrijvers op, deels op initiatief van Crossroads of boekhandel Quist. ,,Dat varieert van Albert Lee, Gregory Page, Lenny Kuhr, Kamagurka & Herr Seele, Boudewijn Büch, Adriaan van Dis tot Wim Daniëls. Hans Dorrestijn speelde ooit op de piano uit 1916 die hier staat. Hij vond dat ding geweldig, juist omdat die níet gestemd was. Achteraf gezien had ik een gastenboek moeten bijhouden, nu ben ik veel namen vergeten.” Er zijn ook veel toneelstukken opgevoerd. Deze week wordt de klucht Het Elfde Gebod opgevoerd. ,,Het stuk is herschreven richting de cafégeschiedenis van de familie Denissen. Met veel geschiedkundige vrijheden. Zo heb ik plots een tweelingzus. Weet je trouwens wat het elfde gebod is? ‘Gij zult genieten’. Dat mag hier in het café. Graag zelfs.”

Paspoort Naam: Ria Denissen Geboren: 4 september 1956 in Bergen op Zoom, boven Café Het Zwijnshoofd Getogen: bijna haar hele leven in Bergen op Zoom Woonplaats: sinds een paar jaar Oostkapelle Burgerlijke stand: 20 jaar getrouwd met Kees van Drimmelen, 3 kinderen uit een eerder huwelijk met Herman Elseman Opleiding: de lagere school bij de nonnen op de Gerardus Majella School, Mavo op de St. Anthonius, Havo op RSG ’t Rijks Beroep: cafébaas Bijzonder: 3 t/m 6 november wordt in Vestzaktheater Het Zwijnshoofd door het Gezellentoneel de klucht Het Elfde Gebod opgevoerd

Volledig scherm Ria Denissen © Willem Jongeneelen