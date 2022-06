Reuzenstoet trekt door Bergen op Zoom: ‘Dit moeten ze vaker doen’

,,Indrukwekkend”, vindt Connie Geers uit Halsteren, die in de Steenbergsestraat naar de reuzenstoet staat te kijken. ,,Vooral die hele grote reuzen. En de groep van de Brabantse Walreuzen, dat was een mooie muzikale afsluiting.” Het is de eerste keer dat ze naar de reuzenstoet komt kijken. ,,Maar dit moeten ze veel vaker doen dan eens in de vijf jaar!” Ze heft haar biertje en knipoogt. ,,Wij hebben het hier prima naar ons zin.”

De mooiste reus

De familie Verbruggen komt speciaal uit Oisterwijk. ,,Wij zien dit soort stoeten wel vaker, want onze zoon loopt mee”, vertelt Arnold. ,,We hebben genoten, want het is drie jaar geleden dat we een stoet hebben kunnen bijwonen.” Hij heeft zijn kleinkinderen Rhana (3) en Sijbren (6) bij zich. ,,De mooiste reus, dat is toch wel Peer Paorel uit Oisterwijk”, vindt Sijbren.

Daar kan zijn opa het mee eens zijn. ,,Het enige wat ik jammer vindt, is dat ze nu op wielen zijn. Gedragen reuzen zijn toch het leukst, dan kunnen ze draaien en dansen. Dat is nóg mooier om te zien.” Vanuit Oisterwijk zijn ze met 60 man naar Bergen op Zoom gekomen. ,,Straks gaan we nog uit eten en dan terug naar huis.”

Volledig scherm Een groep van 49 reuzen, uit Nederland, België, Frankrijk en Spanje, trok zondagmiddag door de Bergse binnenstad. © Pix4Profs / Peter van Trijen

Reuzenhistorie

Het reuzengezelschap was heel divers. Rini Hagenaars gaf bij het Markiezenhof uitleg over alle groepen die langskwamen. Over Lauretta uit Aalst, die na drie huwelijken non werd. Over Sint Christoffel uit Roermond en Barrabas uit Venlo, de stad die de langste aaneengesloten reuzenhistorie heeft.

Wouw deed haar eigen presentatie: ,,Bergen op Zoom en Roosendaal akkederen niet altijd. Om het akkenaaien te sussen, ligt Wouw ertussen!” De reuzendans, die ter afsluiting gehouden zou worden, werd afgelast door de regen. De stoet was ook te zien via livestream, vertelt Vera Visch van de Bergse stadsreuzen. ,,De reacties waren zó enthousiast. Iedereen is heel blij dat er weer eens een reuzenstoet in Bergen op Zoom is.”

Quote Bergen op Zoom en Roosendaal akkederen niet altijd. Om het akkenaaien te sussen, ligt Wouw ertussen!

