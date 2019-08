Restaurant Streek eet- en drinklokaal permanent gesloten

Bergse dikke boom eindelijk verlost van verstikken­de verlich­ting

15:21 BERGEN OP ZOOM - De dikke boom op het Gouvernementsplein in Bergen op Zoom wordt bevrijd van de strakke verlichtingsdraden die er in hangen. Dat schrijft wethouder Patrick van der Velden in een brief. Omdat niet duidelijk is wie de draden in het verleden heeft aangebracht, heeft de gemeente besloten om ze nu maar zelf te verwijderen. En de regels rondom verlichting in bomen in de binnenstad beter te communiceren in de toekomst.