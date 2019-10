Restaurant Jagersrust in Ossendrecht blinkt uit in de amuses

Het is een vaste waarde in het lijstje van restaurants met een Bib Gourmands in West-Brabant: restaurant Jagersrust in Ossendrecht. Sinds het zo’n zeven jaar geleden de ‘halve Michelinster’ voor het eerst kreeg, is het restaurant hem niet meer kwijtgeraakt. De sticker van Michelin hangt trots op de deur en de kenner weet: hier is goed eten te vinden voor een betaalbare prijs.