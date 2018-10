Restaurant in Bergse St. Catharinakapel

TanteLouise wil 't Ketrientje slopen. Het gebouw staat al vier jaar leeg en is dichtgespijkerd. Alleen de kapel, een Rijksmonument, blijft onaangetast. En krijgt een centrale plek en functie. De kapel is nu helemaal ingesloten door bebouwing, maar komt bij de nieuwbouwplannen vrij te liggen, omringd door de nieuwbouw van tanteLouise. In totaal komen er 189 zorgappartementen en 43 koopappartementen.



Alle zorgcentra van tanteLouise hebben een eigen restaurant. De kapel leek de zorginstelling een mooie centrale plek. ,,De kapel blijft helemaal in tact, maar er komen tafels en stoelen in om aan te eten", vertelt woordvoerder Marc Molenaars van tanteLouise. ,,Daarnaast blijft het mogelijk om er af en toe kerkdiensten te houden.”