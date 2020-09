Restaurant De Blauwe Pauw verjongt met cocktails, loungemuziek en tapas

Aan trouwerijen, vergaderingen, yogaweekenden, uitvaarten, fietsers en wandelaars is bij restaurant De Blauwe Pauw, onderdeel van De Volksabdij in Ossendrecht, geen gebrek. Wel blijft de jongere doelgroep, die een avond gezellig komt borrelen, weg. En dat moet veranderen.

Verjongingsslag

Daarvoor is er een nieuwe cocktailkaart en tapasmenu gemaakt, heeft het restaurant een Ibiza-look gekregen en lounge muziek op de achtergrond. Restaurant De Blauwe Pauw onderging deze metamorfose met als doel: het maken van een verjongingsslag.

,,We wisten al langer dat er iets moest veranderen. Als je niet meer weet hoelang de foto’s van schaapjes en vlinders al aan de muren hangen, dan is het tijd voor iets nieuws”, vertelt restaurantmanager Kelvin van Til.

Quote Als je niet meer weet hoelang de foto’s van schaapjes en vlinders al aan de muren hangen, dan is het tijd voor iets nieuws Kelvin van Til

Avondje uit

Samen met zijn vrouw Jeanette van Til, chef-kok Kristian de Wee en het team gaan ze voor het nieuwe concept. Kelvin: ,,We merken dat zoveel mensen in de doelgroep van 20 tot 45 jaar naar Bergen op Zoom gaan voor een avondje uit. Dat is toch zonde als er hierin de buurt zo’n mooie locatie is.”

Kelvin en Jeanette waren zich ervan bewust dat een flinke metamorfose nodig was, om het stadse gevoel op deze plek te creëren. Jeanette: ,,Als we zelf een avondje uitgaan, willen we ook het gevoel hebben dat we er echt even uit zijn. Op een locatie met een warme, knusse uitstraling. Dat hebben we in de serre gecreëerd met een diepgroene kleur op de muur en hippe decoratie.”

Voor het buitenterras heeft het stel gekozen voor Ibizasferen: kleurrijke stoelen en banken, hippe schaduwdoeken en lounge muziek uit de speakers. Kelvin: ,,We willen echt het vakantiegevoel overbrengen.”

Verruiming openingstijden

Quote Als je een avondje uit gaat, dan neem je daar de tijd voor Kelvin van Til Hoewel restaurant De Blauwe Pauw populair is onder dagjesmensen, fietsers en wandelaars, is het best lastig om de gasten voor een avondje weg binnen te krijgen. Kelvin: ,,Als je een avondje uit gaat, dan neem je daar de tijd voor. Om die reden zijn we begonnen met een verruiming van onze openingstijden. De keuken is op vrijdag en zaterdag open tot 00.00 uur voor onze nieuwe tapaskaart.”

Op de kaart staan gerechten als bruschetta tapenade, calamaris, dadels met spek, albondigas gehaktballetjes in tomatensaus en merguez Spaanse worst met paprika. Als je de tapaskaart omdraait, verschijnt er een ruim menu aan cocktails, alcoholisch en non-alcoholisch.

Tapas

De nieuwe tapaskaart valt goed in de smaak. Kelvin: ,,De tapaskaart wordt zeker overdag enorm goed ontvangen.” Zowel de tapaskaart als de cocktailkaart zijn een uitbreiding op de normale menukaart van lunchgerechten, voor-, hoofd-, en nagerechten en diverse dranken.

,,Vanwege het succes hebben we besloten om volgend jaar de voorgerechten van de normale menukaart te vervangen door 25 nieuwe tapasgerechten. Dit zijn zowel voorgerecht als hoofdgerecht gerelateerde tapas met gerechten als carpaccio on a stick, een soepje of kleine ossenhaaspuntjes”, vertelt Jeanette.

Eten met uitzicht op de speeltuin

Met de verjongingsslag richt het stel zich ook op jonge gezinnen met kinderen. Kelvin: ,,We beseffen ons al te goed dat we hier op een prachtige plek in de natuur zitten. Dat hebben we meer benadrukt doorloungeplekken aan het water neer te zetten en picknickbanken met uitzicht op de speeltuin. Zo kunnen ouders genieten van onze tapaskaart, terwijl hun kinderen van de glijbaan razen.”

Op het kindermenu staan niet alleen maar friet en snacks, maar ook gerechten als spaghetti bolognese, gamba’s en zelfs een biefstukje.

Verwarmd buitenterras

Quote Het personeel telde er zelfs de fooienpot voor beschik­baar Kelvin van Til Een verjongingsslag kost tijd en geld. Kelvin: ,,Dat is best pittig, ook omdat we tijdens de lockdown drie maanden verplicht zijn dichtgegaan. We hebben dit tijdens de lockdown weten te realiseren met de hulp van ons eigen team. Het personeel telde er zelfs de fooienpot voor beschikbaar. Het is echt een wereld van verschil hoe deze locatie is opgeknapt.”



De ondernemers kijken ook al uit naar het winterseizoen. Jeanette: ,,Er komt een verwarmd buitenterras, zodat het hier tot in de avond gezellig is.”