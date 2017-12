Restaurant Bij de Pastorij in Hoogerheide geopend: ook bierproeflokaal in pand

Burgemeester Steven Adriaansen feliciteerde De Weert namens het gemeentebestuur. “Ruud kreeg de sleutel op 3 oktober, het is nu 1 december. Moet je nagaan hoeveel er is gepresteerd in korte tijd. Dat getuigt in ieder geval van echt ondernemerschap. Wat dat betreft denk ik dat het een heel succesvolle zaak wordt. De gemeente Woensdrecht mag bijzonder trots zijn op dit mooie restaurant”, aldus Adriaansen.

De 37-jarige Ruud de Weert was zichtbaar onder de indruk van de grote belangstelling. “Het is een heel vreemd, maar goed gevoel. Ik ben ontzettend trost dat we nu lekker aan de slag kunnen”, reageerde hij. Bij de Pastorij ligt letterlijk naast de kerk in Hoogerheide en heeft tot 2004 dienst gedaan als pastorie. Het restaurant is zeven dagen in de week geopend voor lunch, borrel en diner. Naast het restaurant met twee ruimtes is er ook een bierproeflokaal waar meer dan 100 speciaalbieren te verkrijgen zijn.