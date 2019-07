Restafval in Bergen op Zoom voortaan een keer in de maand opgehaald

BERGEN OP ZOOM - De grijze containers voor restafval zullen vanaf begin volgend jaar slechts een keer per vier weken opgehaald worden in Bergen op Zoom. NU gebeurt dat nog twee keer in de maand. Wethouder Andrew Harijgens hoopt daarmee te bereiken dat mensen hun afval beter scheiden, zegt hij.

,,Ik hoop dat mensen beter nadenken over hun afval, als we minder vaak langskomen om het op te halen. Dat ze er bewuster mee omgaan.” Het is een manier om het aantal kilo's restafval in de gemeente te verminderen, zegt hij. ,,Daar hoort natuurlijk ook voorlichting bij.”

Pilot

De landelijke ambitie is om in 2020 slechts 100 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben. ,,Daar zitten we nu nog ver boven", zegt Harijgens. ,,Dus om in de buurt te komen, moeten we maatregelen nemen.”