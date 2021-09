Renovatie Peperbus kost 360.000 euro

Dat bouwbedrijf De Bonth Van Hulten uit Nieuwkuijk de Peperbus opknapt is geen dag te vroeg. Bijna vijftig jaar geleden is het dat er iets is gedaan aan het metselwerk van de toren. ,,Na de brand van 1972 is groot onderhoud uitgevoerd, daarna niet meer”, zegt gemeentelijk projectleider Ton van Wijk. ,,Het voegwerk aan met name de west- en zuidkant, de zijdes aan de Grote Markt en Hoogstraat, is slecht.”