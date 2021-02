Renovatie Burgemeester Peterssluis in volle gang

Verkiezin­gen extra uitdaging voor gemeenten: 'We kunnen nu niet in polonaise naar de stembus’

1 februari WEST-BRABANT - Andere stembureaus, langere openingstijden, meer vrijwilligers, kuchschermen: de Tweede Kamerverkiezingen in maart vergen extra inspanningen van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Die zeggen toch goed op schema te liggen. ,,We wisten al langer dat we niet in polonaise naar de stembus zouden kunnen.”