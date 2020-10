René speurt meter voor meter de begraafplaats af, op zoek naar explosieven

videoBERGEN OP ZOOM - Met een mobiele grondradar loopt René de Weerd over het oude gedeelte van de RK begraafplaats aan de Mastendreef. Hij doet onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in de grond liggen. ,,De kans dat we iets aantreffen is heel klein”, zegt projectleider Bjorn Stielstra.

Het is een tijdrovend karwei. Meter voor meter brengen Stielstra en zijn team de bodem in kaart. ,,Het is in feite een grote metaaldetector”, zegt hij. ,,Tot vier meter diep kunnen we grote metalen objecten detecteren. Met het verschil dat dit apparaat niet gaat piepen als er iets in de grond zit.” Of er daadwerkelijk explosieven in de grond zitten, moet blijken bij het analyseren van de gegevens.

Mogelijk explosieven

Quote Je wil zeker weten dat de grond schoon is Peter van der Graaf, gemeente Het bodemonderzoek sluit aan op eerder literatuur- en archiefonderzoek. Daaruit blijkt dat in het gebied rondom de A58 mogelijk explosieven liggen. Waar precies, is onduidelijk.



Dat de gemeente juist op de begraafplaats het onderzoek doet, is vanwege het feit dat daar, bij nieuwe overlijdens, regelmatig gegraven wordt. En dat brengt risico's met zich mee. ,,Je wil zeker weten dat de grond schoon is”, zegt gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf.

Analyseren

De werkzaamheden op de begraafplaatsen aan de Mastendreef duren twee dagen. Maar dan moet het ‘echte’ werk nog beginnen. Van alle vierkante meters die René de Weerd met zijn mobiele grondradar afloopt, worden de gegevens geanalyseerd. Dat gebeurt op de computer. ,,Daar gaat de meeste tijd in zitten”, zegt Stielstra. ,,Nu zie je aan de vorm van een object al redelijk snel of het een explosief kan zijn of niet.”

De kans dat Stielstra en zijn team iets aantreffen is klein. Een beetje als zoeken naar een speld in een hooiberg. ,,Terwijl je niet eens weet of er wel een speld in de hooiberg zit.” Mark Masereeuw, beheerder van de begraafplaats aanschouwt de werkzaamheden op afstand. ,,Het zal je maar gebeuren, dat je hier met je kraantje een nieuw graf graaft en stuit op een explosief.”

Quote Het zal je maar gebeuren, dat je hier met je kraantje een nieuw graf graaft en stuit op een explosief. Mark Masereeuw, begraafplaats

Ook hij acht die kans klein. ,,In alle jaren hebben we nog nooit iets aangetroffen. Dus ik verwacht het ook nu niet. Wel is het fijn dat je het straks definitief kunt uitsluiten, zodat je medewerkers in alle veiligheid hun werk kunnen doen.” Treft het onderzoeksteam toch iets aan, dan wordt er niet meteen gegraven maar een vervolgonderzoek ingesteld.