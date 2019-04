‘Rembrandt? Ik wil Suzana zijn’

RIVM waarschuwt voor smog in Brabant

13:50 De luchtkwaliteit in Noord-Brabant is maandag ‘onvoldoende’ tot lokaal ‘slecht’, als gevolg van smog door fijnstof, meldt het RIVM. Naar verwachting zullen de concentraties verontreinigde lucht in de loop van de dag wel weer dalen.