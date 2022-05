Rem op ‘stikstofruil’ raakt vier bouwprojecten in Woensdrecht niet: ‘Mooi dat die door kunnen gaan’

,,Qua stikstof wordt de bouw weer aan banden gelegd, maar mooi dat deze vier initiatieven uitgevoerd kunnen worden. Want als zo'n vrijstelling al is verleend, dan is die onherroepelijk”, aldus de Woensdrechtse wethouder Rainier Schuurbiers (ABZ) in reactie op D66.

,,De woningbouw komt in de knel nu de rechter bepaald heeft dat stikstof die bespaard wordt door verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 per uur niet meer mag worden ingezet om elders stikstof uit te stoten", zei Jeroen van der Ha (D66). ,,Landelijk maakt dat 33.000 bouwvergunningen vanuit de stikstofbank onrechtmatig.”

Vier projecten al geaccordeerd

Volgens Schuurbiers heeft de gemeente Woensdrecht geen eigen plannen waarvoor vrijstelling is gevraagd. ,,Voor de vier projecten die al goedkeuring hadden via de stikstofregistratiewet, blijft die in stand.”

Het betreft het arbeidsmigrantencomplex bij Glatt in Putte, een woning aan de Trambaan in Ossendrecht, 25 huizen in plan Walhoeve tussen Calfven en Hoogerheide en acht gestapelde woningen aan de Onderstal in Hoogerheide van Woningstichting Woensdrecht.

Rechterlijke uitspraak nog vers

,,De rechterlijke uitspraak is nog vers, maar voorlopig worden er geen nieuwe vrijstellingen verleend", aldus Schuurbiers. ,,We gaan bij de provincie na wat precies de gevolgen zijn voor andere plannen in Woensdrecht. Dat is nu nog niet te zeggen.”

De rem op de regeling volgt op een uitspraak van een rechter in Noord-Holland die oordeelde dat stikstofruimte vanuit de lagere maximumsnelheid (van 130 naar 100) strijdig is met de Europese Habitatrichtlijn. Die vereist volledige zekerheid dat bouwplannen geen Natura 2000-gebied aantasten.