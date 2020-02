Release the Beast in Hoogerheide: kickbokshelden van de toekomst maken als nu als kinderen vooral plezier

HOOGERHEIDE - Kickboksen wordt steeds populairder. In Hoogerheide werd daar dit weekend het bewijs nog maar eens voor geleverd. Daar stond Release the Beast op het programma. Een kickboks-evenement voor kinderen tussen de vijf en tien jaar oud.

Sommigen zijn al weken zenuwachtig. Velen van hen staan voor hun eerste gevecht. Allemaal zijn ze jong, tussen de vijf en tien jaar. En al echte kickboksers om te zien. Zoals de tweelingbroertjes Kyanu en Cayden uit Bergen op Zoom. ,,Ja, wij zijn wel een beetje zenuwachtig.’' Allebei zijn ze lid van Diablo Gym, de organiserende sportschool van Release the Beast. Het is de tiende editie van het evenement dat 160 jonge deelnemers trekt, uit het hele land.

Podium

Met alle ouders en aanhang erbij is het volle bak in de zaal in Hoogerheide. Marc Buurmans, samen met Travis Schlee de man die de demo dag op poten heeft gezet, legt uit wat de bedoeling is. ,,We hebben dit bedacht om de opkomende generatie een podium te geven.’'

Het plezier staat volgens Buurmans voorop. ,,Elk gevecht heeft twee winnaars en voor iedereen is er een beker.’' Natuurlijk zijn de spelregels aangepast voor de jongste leeftijd, conform de voorschriften van de Vechtsport Autoriteit. ,,Het mag niet te hard worden.’' Tot het tiende jaar is de ring zelfs taboe. Daarom nemen de deelnemers het op een judomat tegen elkaar op.

Dromen over Rico zijn

Het fanatisme en de spanning zijn er niet minder om. Even een vriendschappelijk tikje met de hand, voor de partij. Dan de bel en het gevecht begint. In de hoeken moedigen de trainers hun pupillen aan. ,,Links, rechts, trap erbij, binnenkant been!’' De jonge kickboksers gaan er voor en dromen allemaal een soort Rico te zijn. Soms moet de scheidsrechter tussenbeide komen en de regels nog eens goed uitleggen. Aan de rand van de mat wordt alles vastgelegd door ouders, het mobieltje in de aanslag. De tribune zit vol. Buiten is een lastig een parkeerplaats te vinden.

Release the Beast, met deelnemers van maar liefst 27 sportscholen, laat zien hoe populair het kickboksen vandaag de dag is. Shayenne uit Roosendaal heeft haar bitje al in en is klaar voor haar partij. Het is haar eerste gevecht. ,,Maar ik ben niet zenuwachtig.’'

Ondertussen loopt ook de mascotte door de zaal en elke deelnemer mag met The Beast op de foto. De gevechten zijn kort en hevig. Na afloop is er een high five van de trainer en een aai over de bol. Bij Diablo Gym merken ze de groei van de sport. Daarom worden er dit jaar ook maar liefst vier evenementen georganiseerd, twee voor de jeugd en twee voor volwassen vechters. Lang niet alle leden trainen voor wedstrijden. Evenmin heeft iedereen de ambitie om de (regionale) top te halen ,,Kickboksen is een echte breedtesport.’’