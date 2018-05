Rel rond nepnieuws Markiezenhof in Bergen op Zoom loopt met een sisser af

BERGEN OP ZOOM - De marketingcampagne rondom het zogenaamde eeuwenoude boek, dat ingemetseld zou zijn gevonden in het Markiezenhof , verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. Daarover zijn alle partijen in de Bergse gemeenteraad het maandagavond over eens. Maar na een uitgebreid excuus van verantwoordelijk wethouder Arjan van der Weegen lijkt de politieke kou bij de meerderheid van de raad uit de lucht.

Toch vallen er maandagavond harde woorden, vooral vanuit de oppositiepartijen. Fractieleider Ton Linssen van de gelijknamige Lijst noemt de actie 'verwerpelijk'. ,,Er is willens en wetens nepnieuws de wereld in geholpen. Het toeristische imago van het Markiezenhof is hierdoor beschadigd." Ook duoraadslid Ton van Dorst van Steunpunt Bergen op Zoom is die mening toegedaan. ,,Als de Markies dit van bovenaf beziet, dan staan de tranen hem in de ogen." Piet Juten van de BSD laat ter illustratie een bandje horen met daarop het commentaar dat te horen was op de landelijke radio over de actie. ,,In landelijke media wordt Bergen op Zoom weggezet als een achterlijke gemeente."

Van der Weegen benadrukt dat 'het nooit de bedoeling is geweest nepnieuws te brengen'. ,,Maar we moeten dit zo nooit meer doen. Ook hadden we nadrukkelijker de stempel van marketingcampagne op het boek moeten drukken en was er een onvoldoende scheidslijn tussen het museum en de gemeente. Ook was ik te veel het boegbeeld en te betrokken bij de campagne."

Mea Culpa

Peter van den Ouden van coalitiepartij GroenLinks: ,,De feiten zijn verzonnen en zo naar buiten gebracht. Dat is een feit. Er is een fout gemaakt als het gaat om de uitvoering. Maar ik ben blij met deze uitleg." Fractieleider Evert Weys van Van der Weegens eigen partij GBWP toont zich een stuk milder en is blij dat de wethouder uitgebreid excuses maakt. ,,Ja, er is iets verkeerd gegaan. Maar laten we het nu niet groter maken dan het is. We pakken het nu gewoon weer op en gaan verder." Ook coalitiepartners VVD en CDA hebben oog voor het 'mea culpa' van de wethouder. ,,De wethouder trekt het boetekleed aan. Dat is goed", aldus Stefaan Verheugt (CDA). PvdA zegt uiteindelijk overtuigd te zijn van de goede bedoelingen die er waren door op deze manier het Markiezenhof te promoten. ,,Maar het middel is het doel compleet voorbij geschoten", weet PvdA-raadslid Adam Ahajaj. Daarvan is ook D66 overtuigd.

