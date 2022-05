Rekenen saai? Niet als je dat op de skippybal mag doen: ‘Twee vliegen in één klap’

Ex-leider No Surrender Klaas Otto krijgt drie jaar cel in hoger beroep

Voormalig No Surrender-kopstukken Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot jarenlange celstraffen wegens het leiden van een criminele organisatie. Opnieuw is de zwaarste straf voor Kuipers: 8,5 jaar.

16 mei