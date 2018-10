Reinoud Krijnen verlaat CDA Bergen op Zoom en gaat verder als Samen 0164

Steenber­gen: 'Jeugd­zorg kan goedkoper en toch beter'

6:00 STEENBERGEN - Eerst maar het slechte nieuws: evenals in 2017 kampt de gemeente Steenbergen ook dit jaar met een fors tekort op de jeugdzorg. CDA-wethouder Koos Krook schat dat het tekort over 2018 uitkomt op 1,3 miljoen tegenover 1,4 miljoen in 2017. Het goede nieuws is dat Steenbergen weer grip heeft op het financiële plaatje en ervan uitgaat dat het tekort in de komende vier jaar met 7,5 ton teruggesnoeid kan worden.