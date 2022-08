Regisseur Erwin Eggermont: ‘Les Misérables, een supervet stuk in het mooist denkbare decor’

Op Jeugdland in Hoogerhei­de is iedereen weer één grote familie

HOOGERHEIDE - ,,We zijn weer een grote familie”, zegt Mirjam Geers, voorzitter van de kindervakantieweek Jeugdland in Hoogerheide. Jeugdland wordt altijd gehouden op het scoutingterrein aan De Kooiweg in Hoogerheide.

23 augustus