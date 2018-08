Regiegroep windmolens Dinteloord voelt zich misbruikt door gemeente

DINTELOORD - De regiegroep die betrokken is geweest bij de dorpsmolen in Dinteloord dreigt te stoppen. Dat schrijft de groep in een brief aan de gemeente Steenbergen. ,,We zijn niet serieus genomen en mogelijk zelfs misbruikt'', schrijven zij.

Het college heeft de groep pas laat geïnformeerd dat het besluit over de windmolens uitgesteld wordt. De inwoners die in de groep zitten trekken daaruit de conclusie dat het directe belang van omwonenden ondergeschikt is aan andere belangen. ,,We hebben daarom unaniem besloten onze werkzaamheden te beëindigen.''

Meer stroom

Innogy wil de vier windmolens aan de Karolinapolder opschalen. De turbines zijn nu 77 meter hoog en zouden tussen de 180 en 230 meter moeten worden. Hogere turbines kunnen veel meer huishoudens van stroom voorzien. Nu zijn ze genoeg voor 1.200 huishoudens, de hoogste variant kan stroom opwekken voor 4.500 huishoudens.

Om de omgeving te laten profiteren, is een regiegroep ingesteld, bestaande uit verschillende inwoners van het dorp. Zij mochten meepraten over de sociale randvoorwaarden, een zogeheten dorpsmolen. Op die manier moet Dinteloord niet alleen de lasten krijgen, maar ook profiteren van de lusten.

De afgelopen maanden zijn er veel bezwaren binnengekomen bij de gemeente. Ook is er een actiegroep opgericht die strijdt tegen de 'megamolens'. Om die reden heeft het college onlangs besloten om het definitieve besluit over de molens uit te stellen.

'Doemscenario voorkomen'

Dat de gemeente die reacties niet had verwacht, vindt de regiegroep maar vreemd. ,,Het viel te verwachten dat het windpark niet onomstreden zou zijn'', schrijven zij. Daar had de gemeente vooraf rekening mee kunnen houden, vindt de groep. ,,Dat dit niet of onvoldoende is gebeurd, is u kwalijk te nemen.''

De regiegroep is bang dat de kans groot is dat de sociale randvoorwaarden door het uitstel zullen vervallen. ,,Aan u de taak om dit doemscenario te voorkomen.'' Ze benadrukken in de brief ook dat ze geen voorstander zijn van het opschalen van de windmolens. Maar dat het besluit tot opschaling al in het verleden is genomen. ,,Daarom is er met de rug tegen de muur besloten de opschaling te accepteren, maar dan wel met een optimale invulling van de sociale randvoorwaarden.''