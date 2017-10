Regenboogvlag wappert ook in Hoogerheide

Lia Vermeulen vertrekt van De Grebbe Bergen op Zoom

13:29 BERGEN OP ZOOM - Lia Vermeulen (61) vertrekt per 1 januari als directeur van basisschool De Grebbe in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Ze was zeventien jaar het gezicht van deze school. Onder haar leiding wist De Grebbe meermaals het predikaat Excellente School in de wacht te slepen.