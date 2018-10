Regenboogvlag in top bij Bergs stadhuis

BERGEN OP ZOOM Een officiële regenboogstad is Bergen op Zoom niet, maar de stad is wel solidair met lesbiennes, homo's, bisexuelen, transgenders en intersexuelen (LHBTI). Wethouder Andrew Harijgens en Rick Davis, nieuwe voorzitter van het COC West-Brabant, hesen op Coming Out Day, samen de regenboogvlag bij het stadhuis op de Markt.

,,Ik geloof meer in het oplossen van knelpunten en het praten met elkaar", stelt wethouder Harijgens. ,,Wil je regenbooggemeente worden, dan kost dat geld en het resultaat is een beleidsnota in een la. Dan pakken wij problemen liever gericht aan", verklaarde hij waarom Bergen op Zoom geen regenbooggemeente is.

Actie

En dus beloofde hij de LHBTI's actie. ,,Als er problemen zijn met acceptatie op sportclubs, er sprake is van pestgedrag op scholen of LHBTI's geen aangifte durven doen bij de politie van misstanden, dan springen we daar op in."

Iedereen moet zich welkom voelen in Bergen op Zoom is zijn boodschap. En dat is volgens COC-voorzitter Rick Davis precies waar het om draait en waar het tegelijkertijd ook nog aan schort. Niet alle LHBTI's voelen zich overal welkom. ,,Het helpt enorm als gemeenten de regenboogvlag hijsen op 11 oktober, Coming Out Day."

Samenwerking

Davis had het fijn gevonden als de gemeente ook regenbooggemeente was geworden, maar het COC hecht meer waarde aan de goede samenwerking met de markiezenstad. ,,Nog steeds durven 30 procent van de LHBTI's op hun werk niet uit te komen voor wie ze zijn", stelt Davis. ,,Nog steeds hebben LHBTI's te maken met discriminerend geweld, zowel fysiek als verbaal."