Regen krijgt renners bij de Koos Moerenhout Classic niet klein

Als Koos Moerenhout zelf vertrekt, valt de regen met bakken uit de lucht. Het merendeel van de deelnemers aan de jaarlijkse toertocht vanuit Steenbergen is dan al vertrokken Het zijn de echte fanatiekelingen die al twee uur in het zadel zitten.



Anne Bruinsma uit Oudenbosch en Arie van Montfoort uit Vlaardingen kijken toe. En twijfelen of ze vandaag nog van start gaan. ,,Het is anders als het onderweg begint met regenen’’, zegt Anne. ,,De vraag is hoe lang dit nog gaat duren. Anders kunnen we beter vanmiddag de Giro kijken.’’



Laurens Vogelenzang en Ed Ligtenberg uit Dongen werpen nog eens een blik op de Buienradar-app. ,,Nog even wachten. Rond half elf is het droog. Vertrekken we toch gewoon wat later’’, zegt Ed.