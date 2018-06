Referendum uitgesteld door verwarring over regels

Ossend­recht en ODIO klaar voor NK lacrosse

7 juni OSSENDRECHT - Twee jaar geleden begon Daniël Sterenborg met de promotie van lacrosse in zijn dorp Ossendrecht. ,,Dat promoten van deze sport, die in onze regio nog onbekend was, is aardig gelukt", vertelt Sterenborg trots. Dit weekend wordt zelfs het officiële NK lacrosse voor mannen en vrouwen op sportpark De Heiloop gehouden.