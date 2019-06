Reekalfjes uit hoog gras gered door boswachter vlak voordat boer begint met maaien in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Zeven reekalfjes zijn vrijdagmiddag door boswachter Erik de Jonge gered van de maaidood in een grasveld op de Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Ze lagen verstopt in het hoge gras, waardoor de kans groot was dat een boer ze over het hoofd zou zien tijdens het maaien. Met man en macht zocht hij naar de kalfjes, waarvan uiteindelijk zeven werden gevonden.

Reeën verstoppen hun jongen vaker in hoog gras, om ze uit het zicht van roofdieren te leggen. Daarom wist De Jonge dat ze ook in dit veld lagen. ,,We zochten tien hectares hooiland af met collega's, vrijwilligers en een hond”, schrijft hij op Twitter. ,,Uiteindelijk vonden we heel wat reekalfjes, die we hebben gered van de maaidood.”

Gevaar

De reekalfjes drukken zich tegen de grond als er gevaar dreigt. ,,Dat werkt goed als er een havik of een vos in de buurt is, maar juist niet voor een maaier.”

De kalfjes werden door de boswachter opgepakt en aan de rand van het bos gezet. Daar pakt de moeder ze op, volgens hem. De Jonge zet zich daarom in voor de pasgeboren kalfjes en ziet altijd dat de moeder ze terugvindt aan de rand van het bos.

‘Kan wel janken’

De boswachter heeft meerdere keren meegemaakt dat een kalfje in een maaimachine terechtkwam. In 2015 ging het mis: een kalfje zat te goed verstopt in het gras en kwam met zijn pootjes in de grasmaaier terecht. ,,Kan wel janken”, zei hij tegen deze krant.