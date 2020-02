Reddingsplan voor Zweedse huizen in Halsteren, iconen van watersnoodramp

Torenhoge straf geëist in Huijbergse moordzaak: ‘Ik heb er niets mee te maken’

17:52 HUIJBERGEN/DEN BOSCH - ,,Niets, maar dan ook niets, heb ik ermee te maken”, zegt verdachte Dren S. Toch is tegen hem en drie andere verdachten dinsdag in hoger beroep twintig jaar cel geëist in de zaak over de liquidatie van Gintas Macionis op de Groenendries in Huijbergen. Die werd in februari 2014 doodgeschoten na een conflict in de drugswereld.