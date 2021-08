Recreanten opgelet: houtkap in bossen Grenspark, routes omgeleid of afgesloten

Zo is mtb-route Wildernissen per 18 augustus voor de veiligheid deels dicht tot in januari 2022. Wel is er een lus van 4 kilometer aangelegd voor de sportieve fietser. Ook voor wandelaars en ruiters zijn paden tijdelijk minder begaanbaar, zij krijgen eveneens het advies sommige routes te mijden. Het boswerk wordt afgezet met bordjes of linten. Informatie staat op posters in het bos en de website van het Grenspark.