Reclame van webshops op Antwerpse Meir? ‘Een slag in het gezicht’

ANTWERPEN/BREDA - We bestellen steeds meer online. Hoe houden de winkeliers in de binnenstad het hoofd nog boven water? Door een goede omzet te draaien op topmomenten zoals de feestdagen. Zo doen de ondernemers op de Antwerpse Meir er alles aan om de mensen naar de binnenstad te krijgen; ze investeren in gezellige kerstverlichting, mooie etalages en een kerstmarkt. En dan (ont)sieren online topbedrijven Zalando en Bol.com met gigantische reclames de winkelstraat. ,,Reclames zoals deze zijn dan echt een slag in het gezicht. Dat is zeggen: kom hier passen en kijken, om dan thuis te bestellen”, vertelt Linda Cloots van winkeliersvereniging Meir.

Online-spelers Zalando en Bol.com hebben op de Meir huizenhoge stellingen afgehuurd om hun kerstaanbod te promoten. Dit stoot tegen de borst van de ondernemers in die straat. Niet enkel de kleine zelfstandigen vinden de campagnes moeilijk te verteren, ook grote speler Primark trekt aan de bel. Tegenover die winkel is de gevel ingepakt met Bol.com. ,,Dat is de laatste reclame die erbij is gekomen en heeft het ongenoegen van de winkeliers in gang gezet.”

Selectief zijn

Quote We doen veel moeite om mensen naar de stad te trekken, en dan moet je zo’n giganti­sche reclame van internet­spe­lers gewoon slikken? Nico Volckeryck, Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) treedt de winkeliersvereniging bij. ,,Iedereen doet heel veel moeite om de mensen naar de stad te trekken. En dan moet je zo’n gigantische reclame van internetspelers gewoon slikken? Die betalen hier geen belastingen, hebben geen personeel, hebben geen verantwoordelijkheid naar de stad, maar komen wel een graan meepikken met het succes van de stad. Wij vragen dan ook om maatregelen te nemen en wel selectief te zijn in de soort reclame die aan de gevels komt te hangen”, zegt woordvoerder Nico Volckeryck.

De online topbedrijven zien nog geen advertentiekansen in steden als Breda en Roosendaal. ,,Ik heb nog geen ongenoegen gehoord van Bredase ondernemers. Ik kan me wel goed voorstellen dat ze er niet blij van worden als bedrijven als Bol.com en Zalando groot adverteren in de binnenstad", aldus Jos Koniuszek, voorzitter Ondernemersfonds Breda.

Ook in Roosendaal is hier geen sprake van, vertelt binnenstadsmanager Olav Posthumus. ,,Wij hebben led-schermen bij de invalswegen staan. Daar kunnen bedrijven reclamezendtijd kopen, maar dat zijn met name lokale bedrijven. Ik heb nog nooit iemand gehoord over reclames van online bedrijven. Meestal zijn we allang blij als iemand adverteert.”