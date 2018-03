Rechtszaak: Zette Klaas Otto vanuit zijn cel getuigen onder druk?

Dyslexie kreeg Joris Adriaansen uit Hoogerheide niet klein: zijn eerste boek is uit

9:00 HOOGERHEIDE - Menig debuterend auteur beschouwt zijn eerste boek als een mijlpaal in zijn leven. Voor Joris Adriaansen (26) uit Hoogerheide geldt dat des te meer. Jaren worstelde hij met dyslexie, had een hekel aan taal en schreef met tegenzin. Tot hij er via zijn schoonzus zowaar lol in kreeg. Nu is zijn eerste fantasyboek af, en dat is nog maar het begin.