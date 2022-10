Rechtszaak provincie tegen zonneveld Agger: ‘Woensdrecht had de kaarten al geschud’

DEN HAAG/WOENSDRECHT - Alleen een rechtszaak kan de aanleg van een zonnepark in de cultuurhistorisch waardevolle Zuidpolder bij Woensdrecht nog tegenhouden, zo verklaarde de provincie Noord-Brabant maandag haar gang naar de Raad van State.

Opmerkelijk, zo’n harde juridische strijd tussen twee overheden. ,,De gemeente Woensdrecht had de kaarten al geschud. We stonden met 2-0 achter’’, verwees provinciewoordvoerster Gaby Toenbreker naar de vergunning die is afgegeven aan LC Energy en Zonnepark Agger voor 40.000 zonnepanelen op 13 hectare grond bij Woensdrecht.

Daar ligt de bewaard gebleven Zuidpolder, een van de eerste inpolderingen na de Tachtigjarige Oorlog en dan ook cultuurhistorisch gezien zeer waardevol, stellen Gedeputeerde Staten. Die waren woest toen Woensdrecht het verplichte vooroverleg oversloeg. Een ambtelijke vergissing, erkende de gemeente. ,,Maar de provincie is niet in haar procesbelang geschaad en kon een zienswijze indienen.”

Quote De Agger laat zien hoe de Schelde zich een weg baande in het Vlaamse en Nederland­se landschap Philip Peeters, landschapsdeskundige provincie Noord-Brabant

De Agger, een restant van een oude Schelde-arm, is verzand maar ligt er volgens landschapsdeskundige Philip Peeters van de provincie nog prachtig bij. ,,De Agger laat zien hoe de Schelde zijn weg baande in het Vlaamse en Nederlandse landschap.” Dus wil de provincie daar geen zonnepark en vraagt de Raad van State in hoger beroep de vergunning te vernietigen.

De gemeente onderschrijft het bijzondere karakter van de omgeving. ,,Potentiële ontwikkelaars is gevraagd hier rekening mee te houden. We zijn ervan overtuigd dat LC Energy dit doet met hun inrichtingsplan. De specifieke waarden van het gebied worden niet of nauwelijks aangetast", houdt de gemeente vol.

Rechtbank gaf Woensdrecht gelijk

De rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaarde eerder het beroep van ‘Den Bosch’ ongegrond. Toenbreker stelde dat de provincie nu voor het eerst naar de hoogste bestuursrechter stapt om een landschap tegen zonnepanelen te beschermen. Temeer omdat de Zuidpolder op de nominatie om bij Unesco te worden aangemerkt als Geopark Schelde-Delta.

Quote Verduurza­ming hoeft niet te bijten met cultuurhis­to­rie. De natuur boekt juist winst als het zonnepark doorgaat Woordvoerder gemeente Woensdrecht

Woensdrecht claimt dat het cultuurhistorisch belang van de Zuidpolder al in haar besluit is meegewogen en vreest dat ze anders de helft van al haar geschikte gebieden voor zonneparken moet wegstrepen. Zo schrapte ze al waardevolle locaties bij Ossendrecht. ,,Schone energie en verduurzaming hoeven niet te bijten met behoud van cultuurhistorie. De natuur boekt juist grote winst als het plan van LC Energy doorgaat.”

Wethouder Jeffrey van Agtmaal gaf eerder al aan dat de locatie al decennia lang landbouwgrond is en de oorspronkelijke structuren zijn verdwenen. Die zouden door de initiatiefnemer juist worden hersteld. Uitspraak volgt over circa zes weken.