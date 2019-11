Rechtszaak over moord Bergse Lara Sint Jago vandaag van start

De 25-jarige vrouw werd met een pistool doodgeschoten in haar flat aan de Goudbaard. Haar destijds vierjarige zoontje was op dat moment nog in de woning. R. meldde zich later bij de politie. Hij verklaarde later dat zijn pistool ‘per ongeluk’ was afgegaan tijdens een spelletje met een vuurwapen bij Lara thuis. Een verklaring die het Openbaar Ministerie (OM) niet gelooft: want waarom vluchtte de verdachte naar België, gooide hij het wapen weg op de snelweg en meldde hij zich pas een volle dag later bij de politie?